Тюменский чиновник объяснил, почему нет необходимости менять проект бюджета

Вопрос о том, успевают ли чиновники внести изменения по рекомендациям жителей города за несколько дней до рассмотрения комиссии, задал депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев.
«Жители задают локальные вопросы. Менять проект бюджета, на самом деле, в данном случае нет никакой необходимости, потому что, как правило, те вопросы, которые возникают, требуют более детальной проработки и зачастую приводят к необходимости разработки, в том числе, проектно-сметной документации», – ответил Андрей Пилипчук.
Он уверил, что предложения не забываются. Поступающие вопросы направляются в органы администрации.
Также Тулебаев поинтересовался, можно ли изменить формат публичных слушаний.
«Формат проведения публичных слушаний, к сожалению, такой, и законодательство нам четко говорит о том, что это должен быть очный формат и все, что там озвучивается, носит характер беседы “вопрос – ответ по существу”. И там, где мы можем сразу ответить, мы отвечаем», – ответил директор городского департамента.
На прошлой неделе в четверг прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно документу, доход составит 33,7 млрд рублей. Столько же составит и расход.