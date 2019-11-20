Тюменский чиновник объяснил, почему нет необходимости менять проект бюджета

«Формат проведения публичных слушаний, к сожалению, такой, и законодательство нам четко говорит о том, что это должен быть очный формат и все, что там озвучивается, носит характер беседы “вопрос – ответ по существу”. И там, где мы можем сразу ответить, мы отвечаем», – ответил директор городского департамента.