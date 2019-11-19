В Тюменской области ежегодно растет заболеваемость раком предстательной железы

В минувшие выходные в «Медицинском городе» состоялся «День мужского урологического здоровья». На бесплатный профилактический осмотр пришли 73 тюменца. После дополнительного обследования трёх человек, у одного из них выявили злокачественное новообразование. Об этом сообщает пресс-служба ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город».