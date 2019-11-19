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В Тюменской области ежегодно растет заболеваемость раком предстательной железы

19 ноября 2019, 13:00
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменская область занимает первое место по мужской онкопатологии
В прошлую субботу 16 ноября в «Медицинском городе» состоялся «День мужского урологического здоровья».
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В минувшие выходные в «Медицинском городе» состоялся «День мужского урологического здоровья». На бесплатный профилактический осмотр пришли 73 тюменца. После дополнительного обследования трёх человек, у одного из них выявили злокачественное новообразование. Об этом сообщает пресс-служба ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город».

Рак предстательной железы одно из самых распространённых онкозаболеваний среди мужчин. В тюменском регионе оно лидирует среди всех мужских онкопатологий. Как показывает статистика, заболеваемость раком предстательной железы ежегодно растет. Однако тюменские онкологи отмечают, что это связано в первую очередь с эффективностью скрининговых программ.

- В профилактических целях я рекомендую проходить такое обследование ежегодно всем мужчинам старше 40 лет, даже при отсутствии жалоб на состояние здоровья», - говорит врач онколог-уролог Владислав Смирнов.

#Новости#Рак#Здоровье#Тюменская область#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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