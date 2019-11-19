В Тюмени начали действовать новые правила для информационных вывесок

В Тюмени вступило в силу постановление о новых правилах для информационных вывесок. В городской администрации прошла встреча с представителями бизнеса и другими заинтересованными лицами, которым разъяснили новые правила, предъявляемые к информационным вывескам и порядку их согласования.
Заместитель главы города Владимир Третьяков сообщил, что создание комфортной городской среды является государственной задачей. Одно из направлений – внедрение стандартов размещения информации на зданиях, сооружениях и многоквартирных домах.
Перед началом нормотворческой работы специалисты провели большое исследование по изучению опыта российских и европейских городов, где найдена гармония между обликом города и информационными стендами, наружной рекламой и системами навигации.
- Мы посмотрели опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Все вывески приводятся в соответствие с архитектурой города, фасадами домов. Города качественно поменялись, – отметил директор МКУ «Управление градостроительного планирования» Артем Павлюченко.
Он рассказал, что Тюменским индустриальным университетом разработана концепция всей улицы Ленина. В ней проработано каждое здание по нечетной и четной стороне, включая информационные вывески и колористические решения фасадов. По результатам анализа представлено решение, как может выглядеть каждое здание. Дом №36 по улице Челюскинцев станет пилотным проектом. Здесь заменили вывески и отремонтировали фасад.
- Мы провели работу с собственниками, встречались с ними, пришли к взаимопониманию. Вывески на доме сделаны по нормам. Нового постановления еще не было, но собственники пошли навстречу органам власти, – пояснили на встрече.