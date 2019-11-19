В Тюмени начали действовать новые правила для информационных вывесок

Он рассказал, что Тюменским индустриальным университетом разработана концепция всей улицы Ленина. В ней проработано каждое здание по нечетной и четной стороне, включая информационные вывески и колористические решения фасадов. По результатам анализа представлено решение, как может выглядеть каждое здание. Дом №36 по улице Челюскинцев станет пилотным проектом. Здесь заменили вывески и отремонтировали фасад.