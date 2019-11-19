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В Тюмени начали действовать новые правила для информационных вывесок

19 ноября 2019, 10:47
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени начали действовать новые правила для информационных вывесок
Вступило в силу постановление о новых правилах для информационных вывесок в Тюмени.
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Тюмень

В Тюмени вступило в силу постановление о новых правилах для информационных вывесок. В городской администрации прошла встреча с представителями бизнеса и другими заинтересованными лицами, которым разъяснили новые правила, предъявляемые к информационным вывескам и порядку их согласования.

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Заместитель главы города Владимир Третьяков сообщил, что создание комфортной городской среды является государственной задачей. Одно из направлений – внедрение стандартов размещения информации на зданиях, сооружениях и многоквартирных домах.

Перед началом нормотворческой работы специалисты провели большое исследование по изучению опыта российских и европейских городов, где найдена гармония между обликом города и информационными стендами, наружной рекламой и системами навигации.

- Мы посмотрели опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Все вывески приводятся в соответствие с архитектурой города, фасадами домов. Города качественно поменялись, – отметил директор МКУ «Управление градостроительного планирования» Артем Павлюченко.

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Он рассказал, что Тюменским индустриальным университетом разработана концепция всей улицы Ленина. В ней проработано каждое здание по нечетной и четной стороне, включая информационные вывески и колористические решения фасадов. По результатам анализа представлено решение, как может выглядеть каждое здание. Дом №36 по улице Челюскинцев станет пилотным проектом. Здесь заменили вывески и отремонтировали фасад.

- Мы провели работу с собственниками, встречались с ними, пришли к взаимопониманию. Вывески на доме сделаны по нормам. Нового постановления еще не было, но собственники пошли навстречу органам власти, – пояснили на встрече.

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