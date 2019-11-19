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В России резко увеличился спрос на автозапчасти

19 ноября 2019, 13:16
Фото: pixabay.com
Спрос на автозапчасти в РФ увеличился с начала года на 20%. Больше всего покупателей интересуют детали кузова.

Специалисты сервиса «Авто» отмечают, что до 16% подобных запросов приходятся на битые автомобили для их покупки целиком. Около 12% покупок – двигатели и рабочие агрегаты

Средняя стоимость детали составляет более 6 тыс. рублей, сообщают Новые известия. Эксперты отмечают растущий автопарк машин. В 2018 в России было зарегистрировано 47 млн легковых автомобилей. На учете в ГИБДД стоят ещё 5 млн единиц грузовиков и спецтехники.

При этом продажи новых машин в стране постепенно снижаются. С начала года авторынок потерял порядка 2%.

#Новости#Рынок#Автомобили#Александр Мязин#Экономика
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