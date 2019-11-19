Тюменцы вынуждены ездить на работу в холодных автобусах в -27 градусов

Сегодня утром в Тюмени было -27 градусов, которые ощущаются как -35 градусов, администрация города из-за морозов даже отменила занятия в школах для начальных классов первой смены. Но, несмотря на пришедшие холода, не все водители автобусов включают печки. По словам тюменцев, в некоторых из них холоднее чем на улице.
В комментариях к посту отписались и работники ПАТП, которые пояснили, что некоторые автобусы сами по себе холодные и даже при всех включенных печках в -15 градусов пассажиры им жалуются на холод в салоне.
Еще одна причина «холодных автобусов» это то, что двери открываются на каждой остановке, из-за этого в хорошо прогретом автобусе быстро промерзает салон.