Тюменскому блогеру сократили срок ареста за статью в ЖЖ

Ранее Ленинский районный суд города арестовал тюменского блогера на 15 суток за статью в ЖЖ. Его делом занимается ФСБ по Тюменской области. По данным Znak.com, на суде Кунгуров пояснил, что его «вечером похитили» какие-то люди, и привезли в «неизвестное место с решетками на окнах».