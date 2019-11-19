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Тюменскому блогеру сократили срок ареста за статью в ЖЖ

19 ноября 2019, 15:08
Фото: «НашГород»
Тюменский суд сократил арест блогера Кунгурова на сутки. Срок пребывания под арестом исчисляется с 11 ноября.
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Тюмень

Кунгуров на заседании не присутствовал. Суд посчитал, что процесс можно провести в его отсутствие. Задержание блогера признали законным.

Ранее Ленинский районный суд города арестовал тюменского блогера на 15 суток за статью в ЖЖ. Его делом занимается ФСБ по Тюменской области. По данным Znak.com, на суде Кунгуров пояснил, что его «вечером похитили» какие-то люди, и привезли в «неизвестное место с решетками на окнах».

В 2016 году блогер был осужден на два года колонии за «публичное оправдание терроризма». Уголовное дело было возбуждено после публикации, в которой он рассуждал о смысле нахождения ВС РФ в Сирии.

#Новости#Суды#Блогеры#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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