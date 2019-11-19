Тюменская и Курганская область будут вместе защищать экологию Тобола

19 ноября в Екатеринбурге в резиденции полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе встретились главы регионов, входящих в УФО для подписания соглашений и согласования планов по развитию межрегионального сотрудничества. Одно из соглашений между правительствами Тюменской и Курганской областями подписали губернаторы Александр Моор и Вадим Шумков.