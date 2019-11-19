Тюменская и Курганская область будут вместе защищать экологию Тобола

19 ноября в Екатеринбурге в резиденции полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе встретились главы регионов, входящих в УФО для подписания соглашений и согласования планов по развитию межрегионального сотрудничества. Одно из соглашений между правительствами Тюменской и Курганской областями подписали губернаторы Александр Моор и Вадим Шумков.
Тюменская и Курганская области совместно разработали соглашение, которое предусматривает софинансирование мероприятий межрегионального характера и направлено на на стабилизацию экологической ситуации в двух соседних регионах.
Тюменскую и Курганскую области связывает общая водная артерия – река Тобол. Она протекает по Заводоуковскому городскому округу, Ялуторовскому, Ярковскому, Упоровскому и Тобольскому районам. Вода из этого источника используется на производственные нужды, для орошения сельскохозяйственных угодий, водоснабжения.
«Тюменская область заинтересована в сохранении экологического благополучия этого общего водного объекта», - подчеркнул губернатор Александр Моор.
Глава Курганской области Вадим Шумков отметил, что существующие канализационные системы в городе Кургане не справляются с нагрузкой, что приводит к попаданию в реки Тобол, Миасс, Исеть неочищенных сточных вод. Это несет существенные риски возникновения неблагоприятных экологических ситуаций.
Мероприятия, которые будут выполнены в рамках заключенного сегодня соглашения и совместное их финансирование позволят решить вопросы, которые напрямую влияют на экологическое благополучие и безопасность жителей Тюменской и Курганской областей.