Школьники Тюменской области могут заработать «миллионы»

Бизнес-игра «Миллион» разработана молодыми предпринимателями из Ялуторовского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» и нацелена на развитие предпринимательских навыков у молодежи. В 2019 году деловая игра «Миллион» проводится в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы.