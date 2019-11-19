Школьники Тюменской области могут заработать «миллионы»

Бизнес-игра «Миллион» разработана молодыми предпринимателями из Ялуторовского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» и нацелена на развитие предпринимательских навыков у молодежи. В 2019 году деловая игра «Миллион» проводится в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы.
С 23 октября бизнес-игра проходит в 6 муниципалитетах нашей области: город Ялуторовск, Ялуторовский район, Голышмановский городской округ, Ярковский район, Исетский район и Заводоуковский городской округ.
В новом сезоне в игре примут участие более 400 подростков (учащиеся 9-11 классов школ города и студенты первых курсов СУЗов).
Задача команд придумать бизнес-проект и заработать на нём 1 миллион игровых рублей. Длительность игры в муниципалитетах от 1 до 7 дней.
Участникам предстоит:
Команды курируют наставники из числа местных предпринимателей.
Пока планка в 1 000 000 игровых рублей никому не поддалась. Лидером сезона является бизнес-проект ялуторовских школьников «Мини-завод по переработке пластика ECL». Проект получил 900 000 игровых рублей.
В Тюменской области операторами национального проекта выступают ООО «Центр Развития Бизнеса» при Тюменском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Опора России» и Центр «Мой бизнес», при поддержке Минэкономразвития России, правительства Тюменской области и Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».