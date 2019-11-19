База отдыха требует с тюменца 888 тыс. рублей за рассказ о смерти друга

Тюменец записал видео и призвал не посещать пляж на базе отдыха. Представители истца (ООО «Никита») поясняют, что ролик посмотрело большое количество людей, при этом выручка организации снизилась. Представители компании указывают, что считают неправдоподобными заявления Юдина о 19 погибших на пляже. «Мы не видим чего-то критического в данной ситуации», - отметили юристы. Рассмотрение иска назначено на 3 декабря.