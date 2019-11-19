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База отдыха требует с тюменца 888 тыс. рублей за рассказ о смерти друга

19 ноября 2019, 13:41
Фото: pixabay.com
База отдыха «Куба» требует с 19-летнего тюменца Никиты Юдина 888 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба деловой репутации. В июле 2019 года на озере Муллаши утонул его друг.
Сюжет
Отдых

Тюменец записал видео и призвал не посещать пляж на базе отдыха. Представители истца (ООО «Никита») поясняют, что ролик посмотрело большое количество людей, при этом выручка организации снизилась. Представители компании указывают, что считают неправдоподобными заявления Юдина о 19 погибших на пляже. «Мы не видим чего-то критического в данной ситуации», - отметили юристы. Рассмотрение иска назначено на 3 декабря.

По данным URA.RU, до этого на Никиту Юдина пытались завести уголовное дело, но следователи не нашли состава преступления.

#Новости#Несчастный случай#Отдых#Суды#Александр Мязин#Общество
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