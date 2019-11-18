В ЯНАО составили рейтинг самых надёжных застройщиков

По данным сайта Единый ресурс застройщиков, рейтинг открывает компания Специализированный застройщик УДСД. Девелопер возводит более 26 тысяч кв. м недвижимости в Новом Уренгое, что составляет 15,4 % от общего объема жилищного строительства в округе. На втором месте - компания ПФЖИ, которая строит жильё в городах Тарко-Сале и Губкинский. На третьем месте - «Газхолдмаш», реализующий строительные проекты в Ноябрьске.