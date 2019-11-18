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В ЯНАО составили рейтинг самых надёжных застройщиков

18 ноября 2019, 12:10
Фото: Наш город / 1Mi
В ЯНАО составили рейтинг самых надёжных застройщиков
На основе показателей по объёму текущего строительства и ввода в эксплуатацию недвижимости ежемесячно формируется рейтинг надёжных застройщиков.
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ЯНАО

Одним из факторов надёжности и стабильности застройщика является их участие в рейтинге, который ежемесячно формируется на основе показателей по объёму текущего строительства и ввода в эксплуатацию недвижимости.

Таким образом сформирован рейтинг передовых застройщиков жилья Ямало-Ненецкого автономного округа. При составлении рейтинга учитывался объем текущего строительства и жилья, введённого в эксплуатацию за последние 3 года.

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По данным сайта Единый ресурс застройщиков, рейтинг открывает компания Специализированный застройщик УДСД. Девелопер возводит более 26 тысяч кв. м недвижимости в Новом Уренгое, что составляет 15,4 % от общего объема жилищного строительства в округе. На втором месте - компания ПФЖИ, которая строит жильё в городах Тарко-Сале и Губкинский. На третьем месте - «Газхолдмаш», реализующий строительные проекты в Ноябрьске.

По объему ввода жилья первую строчку рейтинга занимает застройщик ПСК. В Новом Уренгое с ноября 2017 года компания ввела в эксплуатацию 4 619 кв. м жилья. На втором месте - «Урал-Регион ЛС». Компания сдала недвижимость в Салехарде объёмом 4 490 кв. м. Закрывает тройку лидеров УДСД. Застройщик в Новом Уренгое ввёл в эксплуатацию 4 415 кв. м недвижимости.

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