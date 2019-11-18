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В тюменском депздраве прокомментировали госпитализацию курсанта ТВВИКУ

18 ноября 2019, 06:29
Фото: 1Mi
В тюменском депздраве прокомментировали госпитализацию курсанта ТВВИКУ
Новость о том, что еще один курсант доставлен в инфекционную больницу, появилась в СМИ в конце прошлой недели.
Сюжет
Тюмень
Проводится проверка: молодой курсант ТВВИКУ умер в Тюмени от менингита
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Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что еще один курсант ТВВИКУ госпитализирован в инфекционное отделение.

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В департаменте здравоохранения по Тюменской области пояснили, что у инфекционной больницы есть договор с училищем по оказанию специализированной медицинской помощи, которая осуществляется на постоянной основе. Курсантам требуется различная медицинская помощь, как и любому другому человеку. Какие-то пациенты поступают, какие-то выписываются по выздоровлению - в том числе и те, кого забирали из училища для наблюдения за их заболеваниями после трагического случая. Подобные обращения никак не связаны с менингитом.

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Напомним, что в Тюмени от менингита умер 18-летний курсант военного училища. По факту смерти курсанта Михаила Баранова было возбуждено уголовное дело.

#Новости#ТВВИКУ#Тюменская область#Больницы#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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