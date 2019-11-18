В тюменском депздраве прокомментировали госпитализацию курсанта ТВВИКУ

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что еще один курсант ТВВИКУ госпитализирован в инфекционное отделение.
В департаменте здравоохранения по Тюменской области пояснили, что у инфекционной больницы есть договор с училищем по оказанию специализированной медицинской помощи, которая осуществляется на постоянной основе. Курсантам требуется различная медицинская помощь, как и любому другому человеку. Какие-то пациенты поступают, какие-то выписываются по выздоровлению - в том числе и те, кого забирали из училища для наблюдения за их заболеваниями после трагического случая. Подобные обращения никак не связаны с менингитом.
Напомним, что в Тюмени от менингита умер 18-летний курсант военного училища. По факту смерти курсанта Михаила Баранова было возбуждено уголовное дело.