В тюменском депздраве прокомментировали госпитализацию курсанта ТВВИКУ

В департаменте здравоохранения по Тюменской области пояснили, что у инфекционной больницы есть договор с училищем по оказанию специализированной медицинской помощи, которая осуществляется на постоянной основе. Курсантам требуется различная медицинская помощь, как и любому другому человеку. Какие-то пациенты поступают, какие-то выписываются по выздоровлению - в том числе и те, кого забирали из училища для наблюдения за их заболеваниями после трагического случая. Подобные обращения никак не связаны с менингитом.