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В следующем году в правобережном Увате введут в эксплуатацию два новых дома

18 ноября 2019, 05:17
Фото: Администрация Уватского района
В правобережном Увате в 2020 году появятся два новых четырехэтажных дома. Они будут располагаться по улице Речной №13 и №15.
Сюжет
Тюмень

В администрации Уватского района рассказали, что земельные участки под строительство, площадь которых составит почти 9 тыс. квадратных метров, уже обеспечены всеми инженерными коммуникациями.

Кроме того, в проект строительства заложат благоустройство территории, в рамках которого возле домов оборудуют спортивные и игровые площадки для взрослых и детей, а также парковки.

В настоящее время, помимо прочего, местные власти решают то, каким способом будет осуществляться отопление домов. Вариантов два: газовые котлы будут установлены в квартирах или котельную оборудуют на крыше домов.

Для справки: обеспечение жильем и комфортными условиями проживания жителей в отдаленных районах Тюменской области является одной из приоритетной задач в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Тюменской области должно быть введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья.

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#Новости#Уватский район#Тюменская область#Жилье#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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