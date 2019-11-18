В следующем году в правобережном Увате введут в эксплуатацию два новых дома

Для справки: обеспечение жильем и комфортными условиями проживания жителей в отдаленных районах Тюменской области является одной из приоритетной задач в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Тюменской области должно быть введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья.