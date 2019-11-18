В регионе в школьное образование активно внедряются новые технологии и методики

Алексей Райдер отметил, что меняются и подходы по предпрофессиональной навигации ребят. Взамен ранее привычных форм работы внутришкольного формата, школы области переходят на общеобластные и сетевые проекты. Второй год подряд в регионе организуется фестиваль профессий «Билет в будущее», который собрал более восьми тысяч школьников. Серию вебинарных уроков лучших преподавателей страны представляет федеральный проект «ПроеКТОрия», в нем тюменские школьники могут не только смотреть лекции, но и выполнять задания. Региональный проект «Моя Тюменская область» знакомит учеников 8-9 классов с экономическим профилем, основными отраслями экономики региона.