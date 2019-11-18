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В Голышманово мужчина разрешил конфликт случайным выстрелом в ногу односельчанки

18 ноября 2019, 10:49
Фото: Наш город / 1Mi
В Голышманово мужчина разрешил конфликт случайным выстрелом в ногу односель
В полицию Голышманово сообщили о доставленной в Областную больницу №11 59-летней женщине с огнестрельным ранением ноги и черепно-мозговой травмой.
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Тюмень

"В полицию Голышманово поступило сообщение о доставленной в Областную больницу №11 59-летней женщине с огнестрельным ранением ноги и черепно-мозговой травмой", - сообщает в УМВД Тюмени.

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Полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний житель села Скарединка. Как рассказал подозреваемый, возвращаясь с охоты, он около дома потерпевшей увидел машину своего знакомого. Надеясь, что друг отвезет его в райцентр, мужчина решил его дождаться. Так как раньше между потерпевшей и преступником был конфликт, в дом он заходить не стал. Увидев его на скамейке, женщина выбежала на улицу и начала его прогонять. Охотник выстрелил в воздух, но женщина продолжила его толкать. После чего мужчина ударил её по голове прикладом и ушёл, но потерпевшая догнала его и попыталась отнять ружье. Мужчина утверждает, что в ходе борьбы выстрел произошел случайно. Установить все обстоятельства происшествия предстоит в ходе расследования.

Незарегистрированное ружьё у охотника изъли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит тюремный срок до 10 лет.

#Новости#Оружие#Голышманово#Тюменская область#Голышмановский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
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