Пожилой тюменец затеял драку с супругой из-за ревности

В ходе расследования установлено, что за день до инцидента супруги выпивали. После нескольких часов застолья женщина сказала, что идёт в гости к подруге. Потерпевший отпустил супругу, а сам остался дома. На следующий день, проснувшись, мужчина понял, что жена не появлялась дома всю ночь. Когда женщина пришла домой, супруги на почве ревности поссорились. Во время драки тюменка ранила мужа в живот кухонным ножом.