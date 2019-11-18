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Пожилой тюменец затеял драку с супругой из-за ревности

18 ноября 2019, 11:07
Фото: Наш город / 1Mi
Пожилой тюменец получил удар ножом в живот из-за своей ревности
61-летнему жителю Тюменской области нанесли тяжкие телесные повреждения.
Сюжет
Тюмень

В полицию Тюмени сегодня из медицинского учреждения сообщили, что 61-летнему жителю Тюменской области нанесли тяжкие телесные повреждения.

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В ходе расследования установлено, что за день до инцидента супруги выпивали. После нескольких часов застолья женщина сказала, что идёт в гости к подруге. Потерпевший отпустил супругу, а сам остался дома. На следующий день, проснувшись, мужчина понял, что жена не появлялась дома всю ночь. Когда женщина пришла домой, супруги на почве ревности поссорились. Во время драки тюменка ранила мужа в живот кухонным ножом.

В отношении 38-летней безработной тюменки возбуждено уголовное дело. Ей грозит тюремное заключение до 10 лет.

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