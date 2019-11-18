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Обои отошли от стен: в одном из домов Тюмени ледяные батареи

18 ноября 2019, 04:40
Фото: ЧС Тюмень в ВК
Обои отошли от стен: в одном из домов Тюмени ледяные батареи
Несмотря на морозы, не все жители Тюмени живут в теплых квартирах. По словам жителей дома на улице Казаровской, 1А, в их доме батарии ледяные.
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Тюмень

Жильцы пояснили, что подобное наблюдается не по всей квартире, а лишь в одной из комнат, где из-за отсутствия отопления и низкой температуры стены покрылись плесенью, льдом, а обои отошли от стен. Жители не раз жаловались на это в свою управляющую компанию, однако там им обещают «сделать все завтра», и так уже несколько дней подряд.

Фото: ЧС Тюмень в ВК

В группе, где был размещен данный пост, подписчики посоветовали обращаться в жилищную инспекции или сразу в прокуратуру, тем более, что управляющая компания до сих пор не отреагировала на жалобу.

В комментариях отписались и те, кто не советует надеется на кого-то и предлагает купить обогреватели и с их помощью прогреть комнату и осушить воздух, а не ждать пока на стенах появится грибок, а за ним и вызванные им болезни у жильцов.

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#Новости#Отопление#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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