Обои отошли от стен: в одном из домов Тюмени ледяные батареи

Жильцы пояснили, что подобное наблюдается не по всей квартире, а лишь в одной из комнат, где из-за отсутствия отопления и низкой температуры стены покрылись плесенью, льдом, а обои отошли от стен. Жители не раз жаловались на это в свою управляющую компанию, однако там им обещают «сделать все завтра», и так уже несколько дней подряд.
В группе, где был размещен данный пост, подписчики посоветовали обращаться в жилищную инспекции или сразу в прокуратуру, тем более, что управляющая компания до сих пор не отреагировала на жалобу.
В комментариях отписались и те, кто не советует надеется на кого-то и предлагает купить обогреватели и с их помощью прогреть комнату и осушить воздух, а не ждать пока на стенах появится грибок, а за ним и вызванные им болезни у жильцов.