Обои отошли от стен: в одном из домов Тюмени ледяные батареи

Жильцы пояснили, что подобное наблюдается не по всей квартире, а лишь в одной из комнат, где из-за отсутствия отопления и низкой температуры стены покрылись плесенью, льдом, а обои отошли от стен. Жители не раз жаловались на это в свою управляющую компанию, однако там им обещают «сделать все завтра», и так уже несколько дней подряд.