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Минэнерго РФ: "Россети" готовы к прохождению зимнего отопительного сезона

18 ноября 2019, 14:41
Фото: pixabay.com
Министерство энергетики России подтвердило, что ПАО «Россети» полностью готовы к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов.

Оценки от ведомства указывают на то, что группа компаний «Россети» смогли вовремя и в полном объеме выполнить все требующиеся от них задачи по подготовке к отопительному сезону. Энергетики способны обеспечить безопасную подачу электроэнергии в самые аварийные периоды, сообщают “Новые известия”.

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский отметил, что в 2019 году компания уже сумела продемонстрировать свои силы в ликвидации последствий непогоды. Так, во многих регионах отмечалась неблагоприятная ситуация, а также аномальные погодные явления. Тем не менее, вопреки непогоде, сотрудники «Россетей» смогли продемонстрировать свои умения и избежать серьезных технологических нарушений.

Также Ливинский подчеркнул, что главная задача на грядущий отопительный сезон – это улучшение показателей, которые были достигнуты в прошлом году.

Для подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года был проведен ряд мероприятий, благодаря которым улучшилось качество и надежность подачи электроэнергии. В «Россетях» отметили, что итоговый план по подготовке специалисты даже перевыполнили.

К новому отопительному сезону готовы более 49 специалистов по всей стране. Они будут работать в составе 10 тысяч бригад, 583 из которых – мобильные. В ликвидации аварий будут задействованы 23 тысячи единиц спецтехники. Кроме того, энергетики во время аварийно-восстановительных работу смогут воспользоваться более 5 734 тысячами источников резервного питания.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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