Минэнерго РФ: "Россети" готовы к прохождению зимнего отопительного сезона

К новому отопительному сезону готовы более 49 специалистов по всей стране. Они будут работать в составе 10 тысяч бригад, 583 из которых – мобильные. В ликвидации аварий будут задействованы 23 тысячи единиц спецтехники. Кроме того, энергетики во время аварийно-восстановительных работу смогут воспользоваться более 5 734 тысячами источников резервного питания.