«Голос.Дети» и «Форт Боярд» вошли в число номинантов премии от Одноклассников

В каждую номинацию попал только самый популярный контент у пользователей ОК в 2019 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в социальной сети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала, трансляции и т.д. Принять участие в голосовании можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях ОК для iOS и Android.