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«Голос.Дети» и «Форт Боярд» вошли в число номинантов премии от Одноклассников

18 ноября 2019, 15:44
Фото: ОК
Социальная сеть Одноклассники объявила о старте голосования в премии «Самый ОК!». Пользователи соцсети выберут лучшее шоу, сериал, фильм, хит, спортивную трансляцию и блогера 2019 года.

С 18 ноября пользователи социальной сети могут проголосовать за номинантов в специальном приложении. В «Самый ОК!» попали только те проекты, которые созданы российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми и блогерами.

Голосование в премии «Самый ОК!» продлится до 9 декабря. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ. Пользователи ОК смогут голосовать не более одного раза в сутки. После того, как человек оставит свой голос, он получит специальный бейдж на фотографию профиля с изображением логотипа премии.

В каждую номинацию попал только самый популярный контент у пользователей ОК в 2019 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в социальной сети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала, трансляции и т.д. Принять участие в голосовании можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях ОК для iOS и Android.

В прошлом году премия «Самый ОК!» прошла в первый раз. В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей ОК со всей России и из зарубежных стран. Например, блогером 2018 года стал Евгений Кулик, а лучшим фильмом пользователями ОК был признан «Гоголь. Вий»: в своей номинации он набрал 28% голосов, опередив на два процента «Движение вверх».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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