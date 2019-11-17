Завод Тюмени предоставил своё оснащение для практики студентов

Как отмечает заместитель генерального директора завода Екатерина Пуртова, молодые специалисты не имеют возможности попрактиковаться на новых станках стоимостью до сотен тысяч евро. А на заводе есть, где применить приобретённые в колледже знания: самостоятельное изготовление несложных деталей, контроль качества продукции, программирование станков с ЧПУ, работа с мерительным инструментом.