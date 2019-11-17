Завод Тюмени предоставил своё оснащение для практики студентов

Как сообщают на сайте Правительства Тюменской области, тюменский завод "Профмодуль", согласно заключённому с колледжем цифровых и педагогических технологий, будет принимать к себе на практику студентов 3 и 4 курсов.
Практика продлится четыре недели. Первые студенты колледжа уже трудятся на заводе.
Как отмечает заместитель генерального директора завода Екатерина Пуртова, молодые специалисты не имеют возможности попрактиковаться на новых станках стоимостью до сотен тысяч евро. А на заводе есть, где применить приобретённые в колледже знания: самостоятельное изготовление несложных деталей, контроль качества продукции, программирование станков с ЧПУ, работа с мерительным инструментом.
С каждым из практикантов работает опытный наставник. Также будущим специалистам, в зависимости от того, как они себя проявят, готовы предложить постоянную работу.