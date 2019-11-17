Урок про Крым тюменского учителя признали лучшим профоориентационным проектом

Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучшие профориентационные практики». Лучшей работой признан урок, посвящённый пятилетию присоединения полуострова Крым к России. Автором урока является учитель истории МАОУ СОШ № 40 Алёна Шастина.
Всего на участие в конкурсе поступило более 1,5 тысяч заявок от учителей России. Из Тюменской области направили 21 заявку. Урок Алены Шастиной вошел в число лучших 110 проектов.
Как сообщила Алёна Шастина, на этом уроке было рассмотрено 30 профессий. Учащихся поделились на три группы: человек-экономика, человек-природа и человек-общество. Дети, исходя из своих индивидуальных способностей, могли узнать о какой-либо профессии.
Конкурс проходил дистанционно с 6 сентября – по 8 ноября на портале «ПроеКТОриЯ».