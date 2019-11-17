Урок про Крым тюменского учителя признали лучшим профоориентационным проектом

Как сообщила Алёна Шастина, на этом уроке было рассмотрено 30 профессий. Учащихся поделились на три группы: человек-экономика, человек-природа и человек-общество. Дети, исходя из своих индивидуальных способностей, могли узнать о какой-либо профессии.