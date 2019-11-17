Монтажникам в Тюменской области готовы платить больше 40 тыс. рублей в месяц

По сведениям Центра занятости Тюмени на 1 ноября 2019 года профессия монтажника стала одной из самых высокооплачиваемых профессий в Тюменской области. В зависимости от профиля специалиста работодатель готов платить ему зарплату от 40 до 50 тыс. рублей.