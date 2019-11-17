Монтажникам в Тюменской области готовы платить больше 40 тыс. рублей в месяц

По сведениям Центра занятости Тюмени на 1 ноября 2019 года профессия монтажника стала одной из самых высокооплачиваемых профессий в Тюменской области. В зависимости от профиля специалиста работодатель готов платить ему зарплату от 40 до 50 тыс. рублей.
К примеру, профессия монтажника технологических трубопроводов стоит на рынке труда 43 тыс. 583 рубля.
Установщикам железобетонных и стальных конструкций обещают зарплату в 45 тыс. 500 рублей. Монтажникам наружных трубопроводов - 50 тыс. 667 рублей.
Электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию могут заработать в среднем 51 тыс. 417 рублей. Электромонтажникам по кабельным сетям готовы работодатели готовы заплатить в среднем 39 тыс. 286 рублей.