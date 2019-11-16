nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров

16 ноября 2019, 12:53
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров
В пяти городах Тюменской области откроют центры амбулаторной онкологической помощи.

До конца 2019 года в Тюмени и Ишиме появятся центры амбулаторной онкологической помощи. В 2020 году такие же учреждения планируется открыть в Тобольске, Голышманово и Заводоуковске.

В результате открытия таких центров у пациентов сельских муниципалитетов будет возможность проходить химиотерапевтическое лечение и наблюдаться у врачей-онкологов, не выезжая за пределы своего места проживания.

В Тобольске прошла акция по раннему выявлению онкозаболеваний
Узнать подробнее

В рамках национального проекта «Здравоохранение» тюменском центре амбулаторной онкологической помощи устанавливают новый компьютерный томограф, открылось эндоскопическое отделение. В «Медицинском городе» введен в строй современнейший магнитно-резонансный томограф и лучевой ускоритель с функцией радиохирургии.

#Новости#Медицина#Тюменская область#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25