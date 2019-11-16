В Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров

До конца 2019 года в Тюмени и Ишиме появятся центры амбулаторной онкологической помощи. В 2020 году такие же учреждения планируется открыть в Тобольске, Голышманово и Заводоуковске.
В результате открытия таких центров у пациентов сельских муниципалитетов будет возможность проходить химиотерапевтическое лечение и наблюдаться у врачей-онкологов, не выезжая за пределы своего места проживания.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» тюменском центре амбулаторной онкологической помощи устанавливают новый компьютерный томограф, открылось эндоскопическое отделение. В «Медицинском городе» введен в строй современнейший магнитно-резонансный томограф и лучевой ускоритель с функцией радиохирургии.