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В Тюмени закрыли участок дороги на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте

16 ноября 2019, 10:07
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени закрыли участок дороги на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельник
Сегодня на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте ограничили транспортное движение.
Сюжет
Тюмень

С 16 ноября, на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте ограничили транспортное движение. В пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области сообщают, что движение на этом участке ограничено из-за проведения ремонта теплосетей.

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— По улице 30 лет Победы со стороны улицы Мельникайте по направлению к Молодежной движение ограничено. Проехать на улицу Молодежную можно со стороны улицы Чаплина, — пояснили в пресс-службе.

Также в ГИБДД отметили, что ремонтные работы могут продлиться до нескольких дней.

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