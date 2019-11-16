В Тюмени закрыли участок дороги на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте

С 16 ноября, на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте ограничили транспортное движение. В пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области сообщают, что движение на этом участке ограничено из-за проведения ремонта теплосетей.
— По улице 30 лет Победы со стороны улицы Мельникайте по направлению к Молодежной движение ограничено. Проехать на улицу Молодежную можно со стороны улицы Чаплина, — пояснили в пресс-службе.
Также в ГИБДД отметили, что ремонтные работы могут продлиться до нескольких дней.