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В 2020 году в Тюменской области минимальная зарплата будет выше прожиточного минимума

16 ноября 2019, 09:38
Фото: Наш город / 1Mi
В 2020 году в Тюменской области минимальная зарплата будет выше прожиточног
В 2020 году размер минимальной заработной платы составит 12200 рублей.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают на сайте Правительства Тюменской области, в 2020 году в Тюменской области на 7,5% увеличится размер минимальной заработной платы, который составит 12200 рублей, что впервые превысит величину прожиточного минимума.

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Эти данные губернатор области Александр Моор обозначил накануне на встрече с представителями отраслевых профсоюзных организаций Тюменской области.

Лидер региона отметил позитивную динамику в таких секторах региональной экономики как строительство, сельское хозяйство, предоставление услуг населению, промышленность, розничная торговля.

#Новости#Зарплата#Тюменская область#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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