В 2020 году в Тюменской области минимальная зарплата будет выше прожиточного минимума

Как сообщают на сайте Правительства Тюменской области, в 2020 году в Тюменской области на 7,5% увеличится размер минимальной заработной платы, который составит 12200 рублей, что впервые превысит величину прожиточного минимума.
Эти данные губернатор области Александр Моор обозначил накануне на встрече с представителями отраслевых профсоюзных организаций Тюменской области.
Лидер региона отметил позитивную динамику в таких секторах региональной экономики как строительство, сельское хозяйство, предоставление услуг населению, промышленность, розничная торговля.