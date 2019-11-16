Тюменский профессор рассказал о причинах развития детского ожирения

Если женщина беременеет, имея избыточный вес, увеличивается риск заболевания её будущего ребёнка ожирением. Планируя беременность, нужно учитывать также и вес отца. Избыток массы тела у матери увеличивает риск ожирения в младенческом, детском возрасте. Избыток массы тела у отца программирует ожирение, переходящее от поколения к поколению.