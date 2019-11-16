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Тюменский профессор рассказал о причинах развития детского ожирения

16 ноября 2019, 03:32
Фото: Наш город / pixabay.com
Тюменский профессор рассказал о причинах развития детского ожирения
В Тюмени состоялась научно-практическая конференция, где обсудили проблему детского ожирения.

Накануне в Тюмени состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы педиатрии, инфектологии и детской хирургии», на которой врачи из разных городов России обсудили актуальные вопросы детских болезней.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней педиатрического факультета ТГМУ выступила на конференции с докладом «Ожирение у детей: кто, когда и в чём виноват? Возможно ли остановить эпидемию 21 века?».

Специалист сообщил об увеличении в Тюменской области количества детей, страдающих от ожирения. Например, в 2008 году таковых было 7%, а сейчас – 16%.

Отмечено, что среди факторов, которые влияют на развитие детского ожирения, находится внутриутробное развитие ребёнка.

Если женщина беременеет, имея избыточный вес, увеличивается риск заболевания её будущего ребёнка ожирением. Планируя беременность, нужно учитывать также и вес отца. Избыток массы тела у матери увеличивает риск ожирения в младенческом, детском возрасте. Избыток массы тела у отца программирует ожирение, переходящее от поколения к поколению.

Профилактикой детского ожирения является кормление младенцев грудным молоком. Это на 25% снижает риск ожирения не только у самого ребёнка, но и у его будущих детей.

#Новости#Медицина#Тюменская область#Педиатр#Дети#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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