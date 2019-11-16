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Тюмень заняла пятое место в рейтинге городов РФ с самой лучшей инфраструктурой

16 ноября 2019, 06:01
Фото: Наш город / 1Mi
Тюмень заняла пятое место в рейтинге городов РФ с самой лучшей инфраструкту
В России составлен рейтинг городов с самой развитой инфраструктурой.
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Тюмень

Эксперты сайта «Домофонд» составили рейтинг городов с самой развитой инфраструктурой.

В рейтинге участвовали 200 российских городов. Среди жителей был проведён опрос о том, достаточно ли в их городах спортплощадок, объектов общепита и прочих мест для отдыха и спорта. Оснащённость городской инфраструктуры люди оценивали по десятибалльной шкале.

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Тюмень заняла в этом рейтинге 5-ое место. Тюменцы укомплектованность своего города оценили в 7,2 балла. Год назад по состоянию инфраструктуры Тюмень с баллом 6,9 не попала даже в «десятку».

В этом году самая лучшая инфраструктура оказалась в городе Кудрово Ленинградской области. Его показатель – 8,2 балла.

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