Тюмень заняла пятое место в рейтинге городов РФ с самой лучшей инфраструктурой

Эксперты сайта «Домофонд» составили рейтинг городов с самой развитой инфраструктурой.
В рейтинге участвовали 200 российских городов. Среди жителей был проведён опрос о том, достаточно ли в их городах спортплощадок, объектов общепита и прочих мест для отдыха и спорта. Оснащённость городской инфраструктуры люди оценивали по десятибалльной шкале.
Тюмень заняла в этом рейтинге 5-ое место. Тюменцы укомплектованность своего города оценили в 7,2 балла. Год назад по состоянию инфраструктуры Тюмень с баллом 6,9 не попала даже в «десятку».
В этом году самая лучшая инфраструктура оказалась в городе Кудрово Ленинградской области. Его показатель – 8,2 балла.