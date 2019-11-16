Тюмень заняла пятое место в рейтинге городов РФ с самой лучшей инфраструктурой

В рейтинге участвовали 200 российских городов. Среди жителей был проведён опрос о том, достаточно ли в их городах спортплощадок, объектов общепита и прочих мест для отдыха и спорта. Оснащённость городской инфраструктуры люди оценивали по десятибалльной шкале.