Топ-3: Судьба тюменского срочника, смерть курсанта ТВВИКУ и городской бюджет

Еще одна новость, которая вызвала огромный общественный резонанс на этой неделе, пришла из ТВВИКУ. От менингита скончался курсант учебного заведения. Пока выясняются все обстоятельства произошедшего, успела появиться петиция о том, что нужно как следует наказать руководство училища, поскольку больному солдату не была вовремя оказана помощь, более того, его в таком состоянии заставляли убирать снег. В трагической ситуации разбирался «Наш город».