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Топ-3: Судьба тюменского срочника, смерть курсанта ТВВИКУ и городской бюджет

16 ноября 2019, 07:55
Фото: pixabay.com
"Наш город" подготовил подборку материалов, которые были интересны нашим читателям всю неделю.
Сюжет
Бюджет

Стрельба, которую устроил тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов в роковую ночь 25 октября, до сих пор остается одной из центральных тем. Инцидент прокомментировали официальные представители силовых ведомств, с заявлением выступил Дмитрий Песков, а также свою точку зрения высказали практически все известные политические и общественные деятели.

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И вот на минувшей неделе появилось заявление депутата Госдумы Александра Шерина, который считает, что тюменский срочник мог за себя постоять, он не был забитым парнем. Рамиль Шамсутдинов имел представление об армии, рвался служить. Депутат отметил, что рядовой умел стрелять и посещал военно-патриотический клуб.

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В настоящий момент ведется следствие, отец Рамиля приехал к сыну, а неравнодушные люди помогают ему, собирая средства. Всего было собрано почти 700 тыс. рублей.

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Еще одна новость, которая вызвала огромный общественный резонанс на этой неделе, пришла из ТВВИКУ. От менингита скончался курсант учебного заведения. Пока выясняются все обстоятельства произошедшего, успела появиться петиция о том, что нужно как следует наказать руководство училища, поскольку больному солдату не была вовремя оказана помощь, более того, его в таком состоянии заставляли убирать снег. В трагической ситуации разбирался «Наш город».

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Завершили рабочую неделю новости об утверждении бюджета города на следующий год. Информация о слушаниях, расходилась, как горячие пирожки. У горожан накопилось много вопросов к представителям власти, причем не очень удобных.

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В связи с этим слушания сопровождались едкими комментариями и откровениям экспертов. «Наш город» побывал на месте событий и предложил читателям серию материалов о том, как распределялись городские средства.

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