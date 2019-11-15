В Тюмени за последний месяц уже третий раз фиксируются 9-бальные пробки

За последний месяц это уже третий случай многочисленных пробок. В начале ноября движение в городе парализовала снежная буря, 8 ноября в городе было отмечено 10 аварий и многочисленные ограничения в движении транспорта. В сентября на дорожную ситуацию постоянно жаловались не только автомобилисты, но и граждане пользующиеся общественным транспортом.