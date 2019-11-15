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В Тюмени за последний месяц уже третий раз фиксируются 9-бальные пробки

15 ноября 2019, 12:43
Фото: «НашГород»
В Тюмени 15 ноября с 13:30 отмечаются пробки в 6 баллов. На дорожную ситуацию повлиял снегопад и аварии. К 17:00 город фактически встал.
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Тюмень

По данным сервисов Яндекса, в городе 9-бальные пробки. В центре города отмечены три ДТП. Несколько аварий зарегистрированы в западной части города. В Тюмени с раннего утра продолжается снегопад, водители сообщают серьёзных затруднениях в движении.

Фото: Яндекс

За последний месяц это уже третий случай многочисленных пробок. В начале ноября движение в городе парализовала снежная буря, 8 ноября в городе было отмечено 10 аварий и многочисленные ограничения в движении транспорта. В сентября на дорожную ситуацию постоянно жаловались не только автомобилисты, но и граждане пользующиеся общественным транспортом.

#Новости#Дорожные пробки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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