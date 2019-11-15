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К доплате 9 млн рублей НДС: тюменский «Завод ЖБИ 5» уличили в дроблении бизнеса

15 ноября 2019, 12:13
Фото: 1Mi
Арбитражный суд подтвердил дробление бизнеса со стороны тюменского завода ООО «Завод ЖБИ 5». Между тем кассационная инстанция запретила взыскивать с предприятия доначисления по НДС и НДФЛ за обеды сотрудников.
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Тюмень

В 2018 году налоговики провели проверку завода, в ходе которой постановили уплатить в бюджет 46 млн рублей. Предприятие обратилось в суд. Проверяющие органы посчитали, что ООО «Ландшафт» и ООО «Семьдесят Семь» фактически принадлежат владельцам предприятия. В итоге суды постановили доплатить НДС в размере 9 млн рублей. Сделка с организацией ООО «Русский пир» была признана законной, доплачивать 800 тыс. рублей налогов не потребовалось.

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По данным Росстат, выручка Завода ЖБИ 5 снижается. В 2013 году оборот предприятия составил почти 2 млрд рублей, в 2018 году уже 203 млн. Число сотрудников предприятия уменьшилось на 467.

#Новости#Налоговая служба#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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