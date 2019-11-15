К доплате 9 млн рублей НДС: тюменский «Завод ЖБИ 5» уличили в дроблении бизнеса

В 2018 году налоговики провели проверку завода, в ходе которой постановили уплатить в бюджет 46 млн рублей. Предприятие обратилось в суд. Проверяющие органы посчитали, что ООО «Ландшафт» и ООО «Семьдесят Семь» фактически принадлежат владельцам предприятия. В итоге суды постановили доплатить НДС в размере 9 млн рублей. Сделка с организацией ООО «Русский пир» была признана законной, доплачивать 800 тыс. рублей налогов не потребовалось.