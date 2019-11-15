Главврача тюменской поликлиники обвиняют в злоупотреблениях на 25 млн рублей

В результате этих действий показатели работы поликлиники были завышены. Лечебное учреждение получило дополнительные средства от страховой компании.
Общий ущерб от действий Белкина составил 25 млн рублей. Деньги были потрачены на нужды клиники. В настоящее время судебный процесс над Игорем Белкиным продолжается.
«Сейчас каждый может на сайте госуслуг посмотреть какая больница и на какую стоимость провела ему манипуляций, так вот я тоже оказывается диспансеризацию прошла», - отметила подписчица тюменского паблика.