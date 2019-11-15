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Главврача тюменской поликлиники обвиняют в злоупотреблениях на 25 млн рублей

15 ноября 2019, 12:14
Фото: 1Mi
Бывшего главного врача поликлиники № 4 Игоря Белкина обвиняют в злоупотреблениях полномочиями. Следователи полагают, что с 2017 по 2018 год он внёс ложные данные о диспансеризации 18 тыс. человек.
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Тюмень

В результате этих действий показатели работы поликлиники были завышены. Лечебное учреждение получило дополнительные средства от страховой компании.

Общий ущерб от действий Белкина составил 25 млн рублей. Деньги были потрачены на нужды клиники. В настоящее время судебный процесс над Игорем Белкиным продолжается.

«Сейчас каждый может на сайте госуслуг посмотреть какая больница и на какую стоимость провела ему манипуляций, так вот я тоже оказывается диспансеризацию прошла», - отметила подписчица тюменского паблика.

#Новости#Больницы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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