Десять лет игорных зон: российские казино не приносят существенной прибыли

В октябре в Крыму создан «Золотой берег». Местные жители против новой игорной зоны из-за возможных проблем с приезжими игроками. Власти видят в этом хороший источник выручки. Но опыт других игорных зон говорит об обратном.
Ярким примером удачно выстроенной системы казино является Белоруссия. Туда уехали крупные заведения уровня «Шангри Ла», «Голден Пэлас» и другие.
Одной из прибыльных зон в РФ был «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Ежегодный турпоток в местные заведения составлял по 400 – 500 тыс. человек. Но в 2018 году «Азов-Сити» закрыли.
На этом фоне неплохо смотрелись показатели «Казино Сочи». В 2017 году выручка организации составила 4,2 млрд в 2017 и 5 млрд в 2018 году. Между тем прибыль предприятие не приносит.
По итогам первого полугодия 2019 года поступления в бюджет Кубани от казино сократились на 27%.
В Калининградской области местные власти планируют заработать к концу года 131 млн рублей с игорных доходов. Это примерно 0,1% от бюджета региона.
Приморские власти каждый год зарабатывают на местных казино полмиллиарда рублей. За несколько лет инвестиции в этот бизнес составили 17 млрд. Не малую роль в прибыльности бизнеса играет граница с Китаем, отмечают Новые известия.
На данный момент в нашей стране так и не появился свой Лас-Вегас. Главная причина проста: инвесторы не могут быть уверены в завтрашнем дне, никто не знает, чего каждый раз ожидать от российских властей.