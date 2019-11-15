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Десять лет игорных зон: российские казино не приносят существенной прибыли

15 ноября 2019, 10:57
Фото: pixabay.com
Легальный игорный бизнес в России живёт по своим правилам на протяжении 10 лет. Хороший опыт Лас-Вегаса или Макао выглядит заманчиво, но специальные зоны в РФ не развиваются.

В октябре в Крыму создан «Золотой берег». Местные жители против новой игорной зоны из-за возможных проблем с приезжими игроками. Власти видят в этом хороший источник выручки. Но опыт других игорных зон говорит об обратном.

Ярким примером удачно выстроенной системы казино является Белоруссия. Туда уехали крупные заведения уровня «Шангри Ла», «Голден Пэлас» и другие.

Одной из прибыльных зон в РФ был «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Ежегодный турпоток в местные заведения составлял по 400 – 500 тыс. человек. Но в 2018 году «Азов-Сити» закрыли.

На этом фоне неплохо смотрелись показатели «Казино Сочи». В 2017 году выручка организации составила 4,2 млрд в 2017 и 5 млрд в 2018 году. Между тем прибыль предприятие не приносит.

По итогам первого полугодия 2019 года поступления в бюджет Кубани от казино сократились на 27%.

В Калининградской области местные власти планируют заработать к концу года 131 млн рублей с игорных доходов. Это примерно 0,1% от бюджета региона.

Приморские власти каждый год зарабатывают на местных казино полмиллиарда рублей. За несколько лет инвестиции в этот бизнес составили 17 млрд. Не малую роль в прибыльности бизнеса играет граница с Китаем, отмечают Новые известия.

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На данный момент в нашей стране так и не появился свой Лас-Вегас. Главная причина проста: инвесторы не могут быть уверены в завтрашнем дне, никто не знает, чего каждый раз ожидать от российских властей.

#Новости#Игорная зона#Онлайн-казино#Александр Мязин#Экономика
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