В регионе на 10% возросло количество выявленных нарушений закона о коррупции

За девять месяцев было выявлено почти 2,5 тыс. коррупционных нарушений закона, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Около 550 должностных лиц были уволены в связи с утратой доверия, к административной ответственности привлекли 54 должностных лица и организации. Возбуждено 32 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности.