В регионе на 10% возросло количество выявленных нарушений закона о коррупции

За девять месяцев было выявлено почти 2,5 тыс. коррупционных нарушений закона, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Около 550 должностных лиц были уволены в связи с утратой доверия, к административной ответственности привлекли 54 должностных лица и организации. Возбуждено 32 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности.
Большая часть нарушения закона связана с неисполнением государственными и муниципальными служащими своих обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.
Кроме того, в регионе муниципальные и государственные служащие продолжают предоставлять недостоверные сведения о своих доходах, имуществе. Помимо этого должностные лица не принимали меры по урегулированию конфликта интересов.