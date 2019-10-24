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В регионе на 10% возросло количество выявленных нарушений закона о коррупции

24 октября 2019, 06:45
Фото: 1Mi
Прокуратура Тюменской области отчиталась за девять месяцев текущего года о выявленных нарушениях закона в сфере коррупции.
Сюжет
Тюмень

За девять месяцев было выявлено почти 2,5 тыс. коррупционных нарушений закона, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Около 550 должностных лиц были уволены в связи с утратой доверия, к административной ответственности привлекли 54 должностных лица и организации. Возбуждено 32 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности.

Большая часть нарушения закона связана с неисполнением государственными и муниципальными служащими своих обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.

Кроме того, в регионе муниципальные и государственные служащие продолжают предоставлять недостоверные сведения о своих доходах, имуществе. Помимо этого должностные лица не принимали меры по урегулированию конфликта интересов.

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