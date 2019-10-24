Удалили соцсети: в Тюмени с 9 сентября ищут пропавших без вести друзей

По словам родных пропавших, молодые люди удалили свои аккаунты в соцсетях, всю информацию с компьютеров, а их телефоны находятся вне зоны доступа. Несмотря на то, что тюменцев разыскивают уже почти два месяца, в полиции не стали возбуждать уголовное дело. Там считают, что в отношении друзей не были совершены противоправные действия.