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Удалили соцсети: в Тюмени с 9 сентября ищут пропавших без вести друзей

24 октября 2019, 04:43
Фото: ПО «Белая Сова»
В областной столице с 9 сентября ищут пропавших без вести друзей: Игоря Бушуева и Алексея Елсуфьева. В этот день они ушли вместе и до сих пор не вернулись.
Сюжет
Тюмень

По словам родных пропавших, молодые люди удалили свои аккаунты в соцсетях, всю информацию с компьютеров, а их телефоны находятся вне зоны доступа. Несмотря на то, что тюменцев разыскивают уже почти два месяца, в полиции не стали возбуждать уголовное дело. Там считают, что в отношении друзей не были совершены противоправные действия.

Поисками молодых людей занимаются сотрудники полиции, друзья пропавших и их родственники. В УМВД по Тюменской области подтвердили информацию, что розыскные мероприятия проводятся, а также добавили, что мотивы их исчезновения пока неизвестны. Также у них нет информации о том, что друзья могли покинуть Тюмень.

Алексей Елсуфьев в день исчезновения был одет в темно-синюю куртку с желтыми вставками, Игорь Бушуев - в серо-черную куртку.

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