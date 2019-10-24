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Тюменские поисковики нашли в яме останки детей и куклу

24 октября 2019, 03:00
Фото: Тюменский «Областной поисковый центр»
Члены Тюменского «Областного поискового центра» обнаружили в Новгородской области останки солдат и детей. Они лежали в воронке от снаряда.
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Дети

Среди осколков ребята увидели детскую руку, которая сжимала игрушку. Оказалось, что она была сделана на Охтинском химическом комбинате в городе Ленинграде. В настоящий момент пупс, стал экспонатом музея тюменского «Областного поискового центра».

К сожалению, поисковики не смогли обнаружить именные вещи или документы. Скорее всего имена этих людей останутся не известны. На данный момент в местах раскопок установилась холодная погода, поэтому поисковики заканчивают работы и возвращаются домой.

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В прошлом году поисковые движения РФ объявили о проекте «Без срока давности». По словам организаторов, его цель – сохранение памяти о жертвах в ВОВ и установление обстоятельств гибели людей.

#Новости#Поисковики#Дети#Александр Мязин#Общество
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