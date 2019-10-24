Тюменские поисковики нашли в яме останки детей и куклу

Среди осколков ребята увидели детскую руку, которая сжимала игрушку. Оказалось, что она была сделана на Охтинском химическом комбинате в городе Ленинграде. В настоящий момент пупс, стал экспонатом музея тюменского «Областного поискового центра».
К сожалению, поисковики не смогли обнаружить именные вещи или документы. Скорее всего имена этих людей останутся не известны. На данный момент в местах раскопок установилась холодная погода, поэтому поисковики заканчивают работы и возвращаются домой.
В прошлом году поисковые движения РФ объявили о проекте «Без срока давности». По словам организаторов, его цель – сохранение памяти о жертвах в ВОВ и установление обстоятельств гибели людей.