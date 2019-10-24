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Несмотря на начавшийся отопительный сезон часть тюменцев живет в холодных квартирах

24 октября 2019, 03:29
Фото: 1Mi
В Тюмени официально отопительный сезон начался 23 сентября, тем не менее некоторые жители общежития по улице Бабарынка вынуждены использовать обогреватели.
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Тюмень

По их словам, отопления до сих пор нет в 16 комнатах общежития, расположенного по улице Бабарынка, 16б. Они пытались связаться с управляющей компанией, но не смогли ни ее руководителей, ни даже места, где находится офис организации.

Жильцы пытались решить проблему через диспетчерскую службу, но тоже безуспешно. Тогда они обратились в региональную Госжилинспекцию, где им рассказали, что отопления нет в связи с неисправностью системы отопления в одной из комнат, в которую невозможно попасть из-за отсутствия собственника.

Позднее собственника удалось найти. Работы по восстановлению подачи отопления начались 22 октября.

Отопление должно начать поступать в здание 24 октября, такое обещание дали в диспетчерской службе.

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#Новости#Отопление#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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