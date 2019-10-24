Несмотря на начавшийся отопительный сезон часть тюменцев живет в холодных квартирах

По их словам, отопления до сих пор нет в 16 комнатах общежития, расположенного по улице Бабарынка, 16б. Они пытались связаться с управляющей компанией, но не смогли ни ее руководителей, ни даже места, где находится офис организации.
Жильцы пытались решить проблему через диспетчерскую службу, но тоже безуспешно. Тогда они обратились в региональную Госжилинспекцию, где им рассказали, что отопления нет в связи с неисправностью системы отопления в одной из комнат, в которую невозможно попасть из-за отсутствия собственника.
Позднее собственника удалось найти. Работы по восстановлению подачи отопления начались 22 октября.
Отопление должно начать поступать в здание 24 октября, такое обещание дали в диспетчерской службе.