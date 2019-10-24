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Крупный тюменский застройщик оштрафован на 50 тыс. рублей из-за множества нарушений

24 октября 2019, 02:00
Фото: тэс72.рф
Крупный застройщик «Тюменьэнергострой» получил небольшой штраф за 18 нарушений в ЖК «Славутич». Из-за затягивания сроков сдачи новостройка находится на контроле прокуратуры.
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Тюмень

Известно, что компания не исправила все выявленные во время проверки недостатки. На некоторые элементы здания отсутствует техническая документация, нет документов на установленные лифты и другое оборудование. Нет разрешения на эксплуатацию электроустановок. В итоге компания была оштрафована на 50 тыс. рублей.

По данным URA.RU, организация физически не могла устранить в срок все нарушения. Недавно к дому была подключена теплотрасса. Жилой дом должны были сдать летом 2019 года, но сроки перенесли на декабрь.

Жилой комплекс находится на пересечении улиц 50 лет Октября и Пермякова. Застройщик планирует построить 5 домов в едином архитектурном стиле, и оформить дворовые территории.

#Новости#Застройщики#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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