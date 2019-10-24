Крупный тюменский застройщик оштрафован на 50 тыс. рублей из-за множества нарушений

Известно, что компания не исправила все выявленные во время проверки недостатки. На некоторые элементы здания отсутствует техническая документация, нет документов на установленные лифты и другое оборудование. Нет разрешения на эксплуатацию электроустановок. В итоге компания была оштрафована на 50 тыс. рублей.