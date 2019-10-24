АО «УСТЭК» увеличит инвестиции в развитие ТЭК Тюмени

- Два года работы прошли в активном и плодотворном труде. Результатом мощных ремонтных кампаний 2018-2019 гг., в процессе которых были заменены и построены десятки километров теплотрасс, стало снижение технологических инцидентов на 26%, - делится успехами компании исполнительный директор АО «УСТЭК» Марат Царгасов. - Значительный объем работ выполнен за счет финансовых вливаний со стороны УСТЭК: инвестиционная программа в 2019 году составила почти 1 млрд. рублей. В 2020 году акционерами компании запланировано вложить в развитие теплоэнергетического комплекса Тюмени на треть больше – 1 млрд. 331 млн. рублей.