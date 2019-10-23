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Тюменские налоговики требуют с нефтегазовой фирмы 3 млн рублей

23 октября 2019, 12:09
Фото: 1Mi
Налоговая служба региона подала иск о банкротстве ООО «Тюменьнефтегаз-Сервис». Общая сумма требований составляет 3 млн рублей.
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Тюмень

В настоящий момент иск не принят к производству. Известно, что фирма занимается добычей нефти, природного газа, монтажом буровых вышек. Организация действует с 2013 года. За прошлый год выручка общества составила 140 млн рублей, среднесписочная численность работников компании составляет 78 человек. Сотрудничает с крупнейшими контрагентами в РФ - «Роснефтью» и «Газпром Бурение».

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Ранее «Наш город» сообщал о представлении прокуратуры в адрес ООО «Нефтепроммаш». Отмечается, что фирма не выплатила зарплату 180 сотрудникам за август и сентябрь. Размер долга составляет более 7 млн рублей. Основными подрядчиками компании являются Schlumberger, «Новатэк», «Роснефть».

#Новости#Арбитражный суд#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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