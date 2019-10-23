Тюменские налоговики требуют с нефтегазовой фирмы 3 млн рублей

В настоящий момент иск не принят к производству. Известно, что фирма занимается добычей нефти, природного газа, монтажом буровых вышек. Организация действует с 2013 года. За прошлый год выручка общества составила 140 млн рублей, среднесписочная численность работников компании составляет 78 человек. Сотрудничает с крупнейшими контрагентами в РФ - «Роснефтью» и «Газпром Бурение».