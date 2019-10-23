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Пыталась выгнать из квартиры: тюменец сильно избил свою девушку

23 октября 2019, 11:33
Фото: 1Mi
Жители многоэтажного дома на улице Полевой испугались женских криков. Как выяснилось, тюменец сильно избил свою девушку, которая пыталась выгнать его из квартиры.
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Тюмень

Сообщается, что 22 октября молодая девушка выбежала из квартиры в подъезд, но её догнал мужчина и затащил обратно. На площадке остались следы крови, а обеспокоенные соседи срочно вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Через некоторое время на место инцидента прибыл участковый. Стало известно, что между сожителями произошел бытовой конфликт. Девушка хотела выгнать парня из квартиры, но он её сильно ударил. Пострадавшую направили в больницу для оказания медпомощи и фиксации полученных травм.

Злоумышленника могут привлечь по статье «Побои». Ему грозит крупный штраф или арест на 10 – 15 суток. В полиции отмечают, что подобные конфликты довольно часто фигурируют в официальной статистике МВД.

#Новости#Бытовая ссора#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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