Пыталась выгнать из квартиры: тюменец сильно избил свою девушку

Через некоторое время на место инцидента прибыл участковый. Стало известно, что между сожителями произошел бытовой конфликт. Девушка хотела выгнать парня из квартиры, но он её сильно ударил. Пострадавшую направили в больницу для оказания медпомощи и фиксации полученных травм.