«Лидеры России» из Тюмени дали наставления новым участникам конкурса

«Не бойтесь выходить из зоны комфорта» — так прозвучал один из его призывов. «Участие в конкурсе „Лидеры России“ — это способ бросить себе вызов» — продолжает участник. Также в этом году есть возможность бросить вызов не только себе, как профессионалу, но и, например, коллеге. Для этого достаточно в регистрационной форме конкурса нажать кнопку «бросить вызов», указать его контакты и таким образом заявить его кандидатуру на участие в предстоящем сезоне.