«Лидеры России» из Тюмени дали наставления новым участникам конкурса

Накануне, 22 октября, состоялась встреча главы региона Александра Моора с тюменскими претендентами на участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России». Пока конкурс собрал от нашего региона 2329 заявок. Как отметил, победитель первого сезона, тюменец, Максим Скворцов, заявок будет ещё больше. К примеру, на участие в прошлом сезоне от Тюменской области заявилось 3500 человек.
Максим Скворцов — победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», свое участие в нём начинал состоявшимся профессионалом банковской сферы. Сегодня он является руководителем агропромышленной лизинговой компании. Максим пришёл на встречу не только поддержать, но и поделиться с претендентами уникальным опытом участия в конкурсе.
«Не бойтесь выходить из зоны комфорта» — так прозвучал один из его призывов. «Участие в конкурсе „Лидеры России“ — это способ бросить себе вызов» — продолжает участник. Также в этом году есть возможность бросить вызов не только себе, как профессионалу, но и, например, коллеге. Для этого достаточно в регистрационной форме конкурса нажать кнопку «бросить вызов», указать его контакты и таким образом заявить его кандидатуру на участие в предстоящем сезоне.
Как отметил глава области Александр Моор, конкурс «Лидеры России» стал той площадкой, где крупные компании и ведомства страны ищут новых сотрудников, хотя конкурс изначально не задумывался как кадровый.
В связи с этим, в третьем сезоне конкурса появились новые номинации — «здравоохранение», «наука», «финансы» и «технологии». Именно в этих отраслях сегодня наблюдается дефицит профессионалов.
Во втором сезоне Тюменскую область, в должности руководителя управления МВД по городу Тюмени, представлял Петр Вагин. А в июне 2019 года его назначили заместителем министра внутренних дел — начальником полиции Северной Осетии.
Александр Моор поделился с участниками встречи о том как поддержал и дал несколько советов Петру Вагину во время конкурса.
Как отметили на встрече, в проведении третьего сезона конкурса появилось еще одно новшество. На этапе дистанционного отбора, у участников будут три попытки пройти онлайн-тестирование, что позволит уравнять условия как для профессиональных, так и для начинающих управленцев.
Напомним, «Лидеры России» — это всероссийский конкурс управленцев, в результате которого выявляют «наиболее перспективных и талантливых». Конкурс создан в 2017 году по поручению Президента РФ Владимира Путина и за его проведение отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. В «Лидерах России» для участников открывается масса возможностей: получение грантов в 1 млн рублей, знакомство и общение с успешными управленцами страны, повышение профессиональных навыков, наставничество топ-менеджеров и госдеятелей, а также поступление в высший кадровый резерв страны.
В целом, по стране на участие в новом сезоне конкурса, подано 152 тыс. заявок.
Подать заявку на участие в этом конкурсе можно до 27 октября.