Крупного тюменского застройщика банкротят из-за дефектов жилого дома

Между тем, по материалам дела другого суда, эксперты выявили в здании по улице Пржевальского, дом 33, корп. 1 несколько дефектов. Они связаны с некачественным обустройством спортивной площадки и протечками воды по стенам и потолкам, сообщает URA.RU.