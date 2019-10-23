Крупного тюменского застройщика банкротят из-за дефектов жилого дома

ТСН одного из проектов застройщика подала иск в арбитраж. Жители ЖК «Art& Smart» требуют компенсацию за строительные дефекты жилого дома. Никаких выплат собственники жилья не дождались и решили идти в суд.
Между тем, по материалам дела другого суда, эксперты выявили в здании по улице Пржевальского, дом 33, корп. 1 несколько дефектов. Они связаны с некачественным обустройством спортивной площадки и протечками воды по стенам и потолкам, сообщает URA.RU.
«2мен Групп» является строителем известного долгостроя ЖК Fifty Fifty. Собственники квартир ждали завершение объекта с 2012 года. Через 7 лет здание было сдано в эксплуатацию. Местные жители отмечают, что большая часть квартир в здании до сих пор пустует.