За сутки к тюменским травматологам обратилось более 200 человек

За сутки к травматологам обратилось более 200 тюменцев, это на треть больше, чем в обычные дни. Врачи напоминают, что наступил период неустойчивой погоды, и просят пешеходов, а также автомобилистов проявлять внимательность на дорогах.Накануне на городских дорогах и тротуарах появилась корочка льда, и количество обращений к травматологам возросло. Не во всех случаях причиной травм стало падение на дороге или тротуаре. Однако, как сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2», далеко не все горожане сменили осеннюю обувь на зимнюю, особенно девушки, предпочитающие высокий и тонкий каблук. А между тем в такой обуви можно получить травмы даже при абсолютно сухом асфальте.
В травмпункт ОКБ №2 за сутки обратились 214 пациентов с различными травмами конечностей. У пострадавших диагностированы ушибы, растяжения связок, неосложнённые переломы лучевой кости и голени. Госпитализация потребовалась 17 пациентам, троим из них выполнены операции по сопоставлению костных отломков.
Травматологи отмечают, что обувь должна быть удобной и устойчивой. Передвигаться следует мелкими шажками, словно скользя на лыжах. Руки лучше развести в стороны, это поможет удержать равновесие. Если вы все-таки упали, не спешите подниматься. Сначала стоит приподнять голову, пошевелить ногами и руками, вставать можно только при отсутствии острой боли. Принимая перелом за ушиб, можно получить перелом со смещением, вылечить который будет сложнее, а незамеченное сотрясение мозга потом может привести к головным болям, снижению зрения и слуха, ухудшению памяти и утомляемости.