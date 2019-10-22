За сутки к тюменским травматологам обратилось более 200 человек

За сутки к травматологам обратилось более 200 тюменцев, это на треть больше, чем в обычные дни. Врачи напоминают, что наступил период неустойчивой погоды, и просят пешеходов, а также автомобилистов проявлять внимательность на дорогах.Накануне на городских дорогах и тротуарах появилась корочка льда, и количество обращений к травматологам возросло. Не во всех случаях причиной травм стало падение на дороге или тротуаре. Однако, как сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2», далеко не все горожане сменили осеннюю обувь на зимнюю, особенно девушки, предпочитающие высокий и тонкий каблук. А между тем в такой обуви можно получить травмы даже при абсолютно сухом асфальте.