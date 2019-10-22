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В Тюменской области увеличили бюджет на развитие национальных проектов

22 октября 2019, 12:44
Фото: pixabay.com
Дополнительные средства в размере 2 млрд рублей будут выделены на развитие жилищного строительства, в том числе на программу переселения из аварийного жилья и на инженерную подготовку земельных участков, выделенных многодетным семьям для ИЖС.

О выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов в Тюменской области сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Областная дума внесла соответствующие поправки в бюджет региона.

Самое большое финансирование - 1,4 млрд рублей, получит получит программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализация федерального проекта проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2019 Тюменская область с опережением графиков успешно выполнила целевой показатель по расселённой площади.

Всего за текущий год было расселено 13,1 тыс. кв. м аварийного фонда (284 жилых помещения, 766 человек) — в четыре раза более установленного проектом показателя (2,79 тыс. кв. м).

До конца года планируется расселить еще 22,8 тыс. кв. м аварийного фонда (991 гражданина).

Дополнительно будет профинансирована инженерная подготовка земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для возведения индивидуальных жилых домов.

В 2019 году за счет средств областного бюджета завершены работы по инженерной подготовке площадок для индивидуального жилищного строительства в части строительства дорог с щебеночным покрытием в мкр. Молодежный в п. Винзили Тюменского муниципального района; в западной части мкр. Южный Заводоуковского городского округа.

Кроме того, за счет средств бюджета г. Тобольска в текущем году выполняются работы по строительству дорог с щебеночным покрытием в 16 микрорайоне города, завершение работ в полном объеме планируется до 1 ноября 2019 года.

#Новости#Касается каждого#Ирина Швецова#Экономика
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