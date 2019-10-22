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В 35 км от Тюмени спецтехника смогла поднять грузовик, который сутки лежал в кювете

22 октября 2019, 12:37
Фото: ЧС Тюмень
На трассе Тюмень-Курган 21 октября произошла авария с участием фуры. Грузовик вылетел в кювет. Через сутки транспортное средство вернули на дорогу.

По информации очевидцев, водитель груженого автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге. «За этим местом вираж дороги (35 км от объездной), + дождь и заморозки по утру», отмечает подписчик тюменского паблика. В ДТП пострадал только водитель фуры.

На место происшествия прибыла спецтехника, которая смогла вернуть грузовик на дорогу. На некоторое время федеральная трасса была полностью перекрыта для автомобилистов.

Вчера в Тюмени прошел снегопад, это воззвало осложнения в движении городского транспорта. К 12:00 в областной столице образовались пробки в 6 баллов. В центре города были отмечены четыре ДТП из-за гололеда. В ГИБДД рекомендуют тюменцам переобуть резину своих машин.

#Новости#ДТП#Трасса Курган-Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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