В 35 км от Тюмени спецтехника смогла поднять грузовик, который сутки лежал в кювете

Вчера в Тюмени прошел снегопад, это воззвало осложнения в движении городского транспорта. К 12:00 в областной столице образовались пробки в 6 баллов. В центре города были отмечены четыре ДТП из-за гололеда. В ГИБДД рекомендуют тюменцам переобуть резину своих машин.