В 35 км от Тюмени спецтехника смогла поднять грузовик, который сутки лежал в кювете

По информации очевидцев, водитель груженого автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге. «За этим местом вираж дороги (35 км от объездной), + дождь и заморозки по утру», отмечает подписчик тюменского паблика. В ДТП пострадал только водитель фуры.
На место происшествия прибыла спецтехника, которая смогла вернуть грузовик на дорогу. На некоторое время федеральная трасса была полностью перекрыта для автомобилистов.
Вчера в Тюмени прошел снегопад, это воззвало осложнения в движении городского транспорта. К 12:00 в областной столице образовались пробки в 6 баллов. В центре города были отмечены четыре ДТП из-за гололеда. В ГИБДД рекомендуют тюменцам переобуть резину своих машин.