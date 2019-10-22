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Объем ипотеки в России снизится в ближайшие 2-3 года

22 октября 2019, 02:00
Фото: 1Mi
Через несколько лет в России прогнозируется снижение объёмов выдачи ипотеки. По данным Минстроя, в 2019 году результаты кредитования населения могут приблизиться к уровню прошлого года.

Отмечается, что особое внимание уделяется малым и средним застройщикам. Есть риск, что они могут не получить проектное финансирование. В результате они не смогут сдать объекты и получить одобрения банков на выдачу заёмных средств.

С 1 июля застройщики должны работать через эскроу-счета. Организации смогут получить деньги от банка только после передачи жилплощади физическим лицам.

В Тюменской области данный механизм сделок успешно применяется в отношении крупных застройщиков. По данным ЦБ РФ, регион занял 6 место в общем рейтинге по объему заключенных договоров. Нововведение должно снизить число обманутых дольщиков.

#Новости#Ипотека#Банки#Александр Мязин#Экономика
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