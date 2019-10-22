Объем ипотеки в России снизится в ближайшие 2-3 года

Отмечается, что особое внимание уделяется малым и средним застройщикам. Есть риск, что они могут не получить проектное финансирование. В результате они не смогут сдать объекты и получить одобрения банков на выдачу заёмных средств.
С 1 июля застройщики должны работать через эскроу-счета. Организации смогут получить деньги от банка только после передачи жилплощади физическим лицам.
В Тюменской области данный механизм сделок успешно применяется в отношении крупных застройщиков. По данным ЦБ РФ, регион занял 6 место в общем рейтинге по объему заключенных договоров. Нововведение должно снизить число обманутых дольщиков.