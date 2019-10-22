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Гречка резко подорожала за последние два месяца

22 октября 2019, 12:40
Фото: 1Mi
Руспродсоюз отметил рост цен на гречку в течение двух последних месяцев на 8%. Килограмм крупы теперь стоит 53 рубля.

Аналитики отмечают, что розничные цены должны вырасти в ноябре-декабре текущего года. По данным СМИ, увеличение стоимости произошло на фоне сокращения посевных площадей. В прошлом году было отмечено перепроизводство гречки в России. За 2 года производители снизили выработку продукции с 506 до 467 тыс. тонн.

Ассоциация АКОРТ сообщает, что на данный момент дефицита гречки не наблюдается. Существующих запасов хватит для внутреннего потребления. Ритейлеры отмечают, что в 2018 году оптовая цена гречки составляла 20-25 рублей за килограмм. Основной сдерживающий фактор дальнейшего роста стоимости - низкая покупательная способность в магазинах. Если потребителей не устроит цена они переключатся на другие товары.

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