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До конца приема заявок на конкурс «Лидеры России 2020» осталось меньше недели

22 октября 2019, 12:13
Фото: лидерыроссии.рф
За две недели с момента старта конкурса «Лидеры России 2020» заявки на участие подали более 150 тысяч человек из всех субъектов РФ, а также из 60 стран мира.

Ранее запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» поддержал президент Владимир Путин. Меньше, чем через неделю, прием заявок будет закрыт. Об этом сообщает kursdela.biz.

Большинство заявок – 34,5% - было подано людьми, проживающими в Центральном федеральном округе РФ. Второе место по количеству заявок занял Приволжский федеральный округ (17,7%). Чтобы стать кандидатом, необходимо пройти регистрацию на сайте ЛидерыРоссии.рф.

Наибольшее число заявок поступило из крупнейших городов России – Москвы и Санкт-Петербурга. Рейтинг регионов по количеству поданных заявок выглядит так: Московская, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская области, Краснодарский край, республики Татарстан и Башкортостан.

Алексей Комиссаров, который является главой АНО «Россия – страна возможностей» и руководителем конкурса «Лидеры России», сказал, что осталось меньше недели до окончания приема заявок. В настоящее время насчитывается 151,5 тысяч заявок. Регистрация завершится 27 октября за минуту до полуночи. Для подачи заявки нужно заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью.

В рамках «Лидеров России» можно будет поучаствовать в конкурсах по таким дополнительным специализациям, как «Финансы и технологии», «Здравоохранение», «Наука».

Сразу после завершения приема заявок, с 28 октября стартует дистанционный этап: участники должны будут пройти тестирование, чтобы продемонстрировать свои интеллектуальные способности, уровень знаний, потенциал и управленческую готовность.

Судя по прошлым конкурсам, в этом году также следует ожидать около 500 тысяч заявок.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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