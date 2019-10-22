До конца приема заявок на конкурс «Лидеры России 2020» осталось меньше недели

Алексей Комиссаров, который является главой АНО «Россия – страна возможностей» и руководителем конкурса «Лидеры России», сказал, что осталось меньше недели до окончания приема заявок. В настоящее время насчитывается 151,5 тысяч заявок. Регистрация завершится 27 октября за минуту до полуночи. Для подачи заявки нужно заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью.