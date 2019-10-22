Бандиты из Тюмени рассказали о похищениях бизнесменов

Расследование посвящено теме похищений бизнесменов и вымогательства денег. Большая часть преступлений злоумышленники совершили в Тюмени. Бандой руководил Сергей Леонтьев, в его подчинении был родной брат, Федор Савельев и Андрей Казаков.
В качестве психологического давления на своих жертв преступники заставляли бизнесменов стрелять в других людей. Происходящее снималось на камеру, и использовалась в качестве средства запугивания. Следователи выяснили, что всё изначально было инсценировкой, а стреляли они холостыми патронами.
С главы тюменской агропромышленной лизинговой компании подобным образом злоумышленники хотели получить 20 млн рублей. Следователям удалось выйти на след одного из преступников, после этого вся банда была задержана. В июне 2019 года участники сообщества получили от 5 до 16 лет лишения свободы.