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Бандиты из Тюмени рассказали о похищениях бизнесменов

22 октября 2019, 11:39
Фото: pixabay.com
Члены тюменской банды рассказали, чем они занимались почти 20 лет. На телеканале «Россия 24» вышел большой сюжет о действиях криминальных авторитетов.
Сюжет
Тюмень

Расследование посвящено теме похищений бизнесменов и вымогательства денег. Большая часть преступлений злоумышленники совершили в Тюмени. Бандой руководил Сергей Леонтьев, в его подчинении был родной брат, Федор Савельев и Андрей Казаков.

В качестве психологического давления на своих жертв преступники заставляли бизнесменов стрелять в других людей. Происходящее снималось на камеру, и использовалась в качестве средства запугивания. Следователи выяснили, что всё изначально было инсценировкой, а стреляли они холостыми патронами.

С главы тюменской агропромышленной лизинговой компании подобным образом злоумышленники хотели получить 20 млн рублей. Следователям удалось выйти на след одного из преступников, после этого вся банда была задержана. В июне 2019 года участники сообщества получили от 5 до 16 лет лишения свободы.

#Новости#Бандитизм#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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