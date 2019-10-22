Бандиты из Тюмени рассказали о похищениях бизнесменов

В качестве психологического давления на своих жертв преступники заставляли бизнесменов стрелять в других людей. Происходящее снималось на камеру, и использовалась в качестве средства запугивания. Следователи выяснили, что всё изначально было инсценировкой, а стреляли они холостыми патронами.