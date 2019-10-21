Водитель автобуса пришла на помощь тюменскому пенсионеру с сахарным диабетом

Накануне в микрорайоне «Три сосны» на автобусной остановке стало плохо 87-летнему тюменцу, на помощь пришла водитель автобуса. Мужчина не мог пошевелиться, почти не реагировал на чужую речь, разобрать его бормотание было очень сложно. Неизвестно, как долго пожилой человек просидел на холоде. Водитель автобуса поняла, что с мужчиной не все в порядке и вызвала скорую помощь. Затем женщина завела пенсионера в салон автобуса.