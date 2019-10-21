Водитель автобуса пришла на помощь тюменскому пенсионеру с сахарным диабетом

Накануне в микрорайоне «Три сосны» на автобусной остановке стало плохо 87-летнему тюменцу, на помощь пришла водитель автобуса. Мужчина не мог пошевелиться, почти не реагировал на чужую речь, разобрать его бормотание было очень сложно. Неизвестно, как долго пожилой человек просидел на холоде. Водитель автобуса поняла, что с мужчиной не все в порядке и вызвала скорую помощь. Затем женщина завела пенсионера в салон автобуса.
Фельдшерская бригада, прибывшая на место, диагностировала у пациента сахарный диабет. Медики провели исследования. Изменений в работе сердца не обнаружилось, но показатель сахара оказался высоким - 18 ммол/л. Пациент доставлен в областную клиническую больницу №2. Мужчине была оказана необходимая помощь. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он выписан и находится на амбулаторном наблюдении.
Специалисты отмечают, что осложнение диабета может привести к коме. Находясь без сознания, пациент не контролирует своё состояние и может навредить себе. В этом случае пострадавшего необходимо повернуть на бок и вызвать скорую помощь.