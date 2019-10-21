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В Ялуторовске мужчина пришел в гости и убил знакомого

21 октября 2019, 13:29
Фото: pixabay.com
В Ялуторовске прокуратура обвиняет 38-летнего мужчину в умышленном причинении тяжкого вредя здоровью. Злоумышленник избил своего знакомого, от полученных травм он скончался.

Следователи отмечают, что инцидент произошел в ночь с 18 на 19 октября. Злоумышленник находился в гостях и распивал спиртные напитки. В какой-то момент между двумя мужчинами произошла ссора. После драки потерпевший упал на пол, через некоторое время он скончался.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого по горячим следам, он заключен под стражу. Расследование продолжается.

Под Тюменью шесть месяцев назад мужчина убил своего оппонента пощечиной. Пострадавший неудачно упал на грунтовую дорогу, а через две недели от полученных травм скончался в больнице. Мужчина полностью признал свою вину, суд приговорил его к одному году лишения свободы.

#Новости#СКР#Убийство#Александр Мязин#Происшествия
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