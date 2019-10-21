В Ялуторовске мужчина пришел в гости и убил знакомого

Под Тюменью шесть месяцев назад мужчина убил своего оппонента пощечиной. Пострадавший неудачно упал на грунтовую дорогу, а через две недели от полученных травм скончался в больнице. Мужчина полностью признал свою вину, суд приговорил его к одному году лишения свободы.